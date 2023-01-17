Заряженный хэтчбек Toyota бросил вызов Subaru WRX на прямой (видео)

Заряженные Toyota GR Yaris и Subaru WRX достойно показали себя в заезде на прямой. Оба авто полноприводные и оснащены двигателями примерно одинаковой мощности.

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Японские автопроизводители продолжают радовать выпуском заряженных спортивных моделей. В этот раз блогеры сравнили Toyota GR Yaris и Subaru WRX в гонке по прямой. Видео с заездом опубликовали на YouTube-канале CAR.

Для заезда выбрали черный хэтчбек Toyota GR Yaris. Он оснащается 1,6-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 266 л.с. и 360 Нм крутящего момента.

Противостоял компактному хэтчбеку синий заряженный седан Subaru WRX. Под капотом у него установлен оппозитный 2,4-литровый турбодвигатель, который выдает 275 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента.

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Оба автомобиля оснащаются системой полного привода. Toyota GR Yaris оснащается механической коробкой передач, а Subaru WRX — вариатором.

Гонка проходила по неподготовленному покрытию, поэтому сцепление сыграло не последнюю роль. Поэтому исход этой битвы в основном зависел от шин.

Оба претендента стартовали практически одинаково. Автомобили ехали на одном уровне примерно до 100 км/ч.

Спустя время Toyota GR Yaris вырвался вперед, оставив позади Subaru WRX. Хэтчбеку удалось это сделать благодаря своему маленькому весу.

Toyota GR Yaris проехал 1/4 мили за 13,5 секунды. Subaru WRX добрался до финиша за 14,1 секунды.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры сравнили в заезде на прямой заряженные BMW M240i xDrive и Audi RS3.