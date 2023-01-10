Спорткар BMW M240i бросил вызов Audi RS3 на прямой (видео)

Оба автомобиля оснащаются системами полного привода и мощными двигателями. Они показали достойные результаты заезда, показав напряженную гонку.

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Блогеры сравнили в заезде на прямой заряженные BMW M240i xDrive и Audi RS3. Оба автомобиля оснащаются полным приводом и мощными двигателями. Видео гонки опубликовали на YouTube-канале CAR.

BMW M240i xDrive оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом. Он выдает мощность 385 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Купе разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды.

Под капотом Audi RS3 установлен 2,5-литровый рядный пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он развивает мощность 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Для заезда выбрали взлетно-посадочную полосу. Ее длина отлично подошла для гонки на четверть мили.

Оба автомобиля отлично стартовали с места благодаря системам полного привода. Сперва они ехали на одном уровне, пока Audi RS3 не начал вырываться вперед.

Первым до финиша добрался Audi RS3. Он проехал четверть мили ровно за 12 секунд.

BMW M240i xDrive финишировал вторым. Купе преодолело дистанцию в четверть мили за 12,4 секунды.

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Стоит отметить, что M240i xDrive не является топовой версией купе. Модификация BMW M2 обладает мощностью 460 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Это позволяет купе разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.

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