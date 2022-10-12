Последний из могикан: BMW показали прощальный бензиновый спорткар (видео)

BMW M2 2023 — последняя чисто бензиновая заряженная модель немецкой марки. Все последующие спорткары будут гибридами либо электромобилями.

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Линейку BMW 2 Series пополнил топовый заряженный вариант M2. Купе будут выпускать в Мексике и оно поступит в продажу в Европе и Америке с весны по цене от $63 200. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

[ + – ] Спорткар оснащен 460-сильной турбошестеркой Фото: BMW

Главная изюминка BMW M2 2023 прячется под капотом. Купе получило новую 3,0-литровую турбошестерку от старших BMW M3 и M4. Ее немного дефорсировали, но все равно отдача существенно больше, чем у предшественника — 460 л. с. и 550 Н∙м.

[ + – ] Крылья авто серьезно расширили Фото: BMW

Спорткар BMW разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 285 км/ч. К слову, это последнее заряженное купе немецкой марки с бензиновым мотором — новые модели будут гибридами и электрокарами.

[ + – ] Дисплеи BMW M2 получили особую графику Фото: BMW

Новый BMW M2 2023 предложат с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП. Купе получило спортивный дифференциал, а также огромное количество разных режимов езды (в том числе, и отдельный режим для дрифта). Подвеска перенастроена и дополнена адаптивными амортизаторами, а тормоза увеличены.

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Дизайн BMW M2 ранее уже был рассекречен. У авто серьезно расширены крылья и массивные бамперы. Появились обвес и спойлер, а из заднего бампера выглядывают четыре выхлопных трубы. Спереди установлены 19-дюймовые колесные диски, а сзади — 20-дюймовые.

[ + – ] Спорткар оснащен ковшеобразными спортивными сиденьями Фото: BMW

В отделке салона сочетаются кожа и карбон. У виртуальной панели приборов и дисплея мультимедиа изменена графика. Кроме того, купе получило спортивный руль и ковшеобразные сиденья с каркасом из углеволокна.

[ + – ] BMW M2 стартует до сотни за 4,1 с и может развить скорость до 285 км/ч

Ранее Фокус рассказывал, что самая быстрая "семерка" BMW уже стала гибридной. Она разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и расходует всего 1,3 л на 100 км.

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