Останній із могікан: BMW показали прощальний бензиновий спорткар (відео)

BMW M2 2023 — остання суто бензинова заряджена модель німецької марки. Всі наступні спортивні автомобілі будуть гібридами або електромобілями.

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Лінійку BMW 2 Series поповнив заряджений топовий варіант M2. Купе випускатимуть у Мексиці і воно надійде у продаж у Європі та Америці з весни за ціною від $63 200. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

[ + – ] Спорткар оснащений 460-сильною турбошісткою Фото: BMW

Головна особливість BMW M2 2023 ховається під капотом. Купе отримало нову 3,0-літрову турбошістку від старших BMW M3 та M4. Її трохи дефорсували, але все одно віддача значно більша, ніж у попередника — 460 к. с. та 550 Н∙м.

[ + – ] Крила авто серйозно розширили Фото: BMW

Спорткар BMW розганяється до 100 км/год за 4,1 секунди, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 285 км/год. До речі, це останнє заряджене купе німецької марки з бензиновим двигуном — нові моделі будуть гібридами та електрокарами.

[ + – ] Дисплеї BMW M2 отримали особливу графіку Фото: BMW

Новий BMW M2 2023 запропонують із 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП. Купе отримало спортивний диференціал, і навіть безліч різних режимів їзди (зокрема, і окремий режим для дрифта). Підвіска переналаштована та доповнена адаптивними амортизаторами, а гальма збільшені.

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Дизайн BMW M2 раніше вже було розсекречено. У авто серйозно розширені крила та потужні бампери. З'явилися обвіс і спойлер, а із заднього бампера виглядають чотири вихлопні труби. Спереду встановлені 19-дюймові колісні диски, а ззаду — 20-дюймові.

[ + – ] Спорткар оснащений ківшеподібними спортивними сидіннями Фото: BMW

В обробці салону поєднуються шкіра та карбон. У віртуальній панелі приладів та дисплеї мультимедіа змінено графіку. Крім того, купе отримало спортивне кермо та ківшеподібні сидіння з каркасом з вуглеволокна.

[ + – ] BMW M2 стартує до сотні за 4,1 секунди і може розвинути швидкість до 285 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що найшвидша "сімка" BMW вже стала гібридною. Вона розганяється до 100 км/год за 4,3 с і витрачає всього 1,3 л на 100 км.

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