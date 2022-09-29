Витрата 1,3 л на 100 км і 4,3 с до сотні: презентовано найшвидшу сімку BMW (фото)

Топовий BMW M760 проміняв V12 на гібридну силову установку. Седан став набагато економічнішим і може проїхати до 85 км на електротязі.

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Лінійку BMW 7 Series 2023 поповнила спортивна заряджена версія M760e xDrive. Вона надійде у продаж у Європі з 12 жовтня за ціною від 144 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.

[ + – ] Спортивний седан став гібридом, що заряджається. Фото: BMW

Якщо раніше позначення M760 носив варіант із двигуном V12, то тепер найшвидшим у лінійці є плаг-ін гібрид. Новий BMW M760e xDrive оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою та електромотором. Сумарна віддача силової установки складає 571 л. с. та 800 Н∙м.

[ + – ] У салоні встановлено скошене знизу кермо Фото: BMW

Повнопривідний спортивний седан BMW розганяється до 100 км/год за 4,3 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Автомобіль є найшвидшим у лінійці BMW 7 Series G70, але все ж таки дещо повільніше, ніж M760 попереднього покоління.

Втім, гібрид має іншу перевагу: батарея ємністю 18,7 кВт∙год дозволяє проїхати приблизно 77-85 км в електричному режимі. А комбінована витрата палива становить лише 1,3 л/100 км.

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Заряджена сімка BMW впізнається за більш агресивним дизайном передньої частини, обвісом та 21-дюймовими дисками. У салоні встановлено скошене знизу кермо. Як і у всіх BMW 7 Series 2023, для задніх пасажирів доступний величезний монітор.

[ + – ] Для задніх пасажирів доступний великий монітор Фото: BMW

Примітно, що у седана тепер є не лише гібридна, а й електрична модифікація. Її продажі незабаром стартують в Україні.

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