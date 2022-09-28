Виявлено найнеймовірніший седан BMW 7 Series з двигуном, як у Bugatti (відео)
У 80-х інженери BMW розробляли двигун V16 для топової версії представницької моделі 7 Series. Існує лише один прототип седана із цим мотором.
В інтернеті показали маловідомий BMW 767iL. Унікальний прототип сімки BMW створили наприкінці 80-х в одному-єдиному екземплярі. Відео з історією та оглядом авто опублікували на Youtube-каналі CarRanger.
Автомобіль проєктували як експериментальний флагманський варіант BMW 7 Series E32. Головна його особливість ховається під капотом — седан оснастили величезним 16-циліндровим двигуном, як Bugatti Chiron і Veyron.
Двигун створили на базі стандартного п'ятилітрового V12 BMW M70 від моделі 750 iL — йому просто додали ще чотири циліндри. Робочий об'єм збільшився до 6,7 л.Важливо
Потужність двигуна досягла 408 к. с., а максимальний крутний момент виявився досить значним — 625 Н∙м. Седан вийшов швидким, за мірками свого часу — розганявся до 100 км/год за 6 с і розвивав 280 км/год.
Однак у V16 виявились і недоліки. Двигун вийшов занадто великим і його важко помістили під капот BMW 7 Series E32. Радіатори в моторний відсік вже не влізли і їх довелося перемістити в багажник (тому ззаду з'явилися вентиляційні отвори).
З цієї причини проєкт визнали безперспективним. Роботи над унікальним двигуном припинили і керівництво BMW вирішило, що для топової 7 Series вистачить і V12.
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