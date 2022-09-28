Обнаружен самый невероятный седан BMW 7 Series с двигателем, как у Bugatti (видео)

В 80-х инженеры BMW разрабатывали двигатель V16 для топовой версии представительской модели 7 Series. Существует лишь один прототип седана с этим мотором.

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В интернете показали малоизвестный BMW 767iL. Уникальный прототип семерки BMW создали в конце 80-х в одном-единственном экземпляре. Видео с историей и обзором авто опубликовали на Youtube-канале CarRanger.

Автомобиль проектировали, как экспериментальный флагманский вариант BMW 7 Series E32. Главная его особенность прячется под капотом – седан оснастили огромным 16-цилиндровым двигателем, как у Bugatti Chiron и Veyron.

[ + – ] BMW 767iL узнается по вентиляционным отверстиям сзади Фото: BMW

Двигатель создали на базе стандартного пятилитрового V12 BMW M70 от модели 750 iL – ему попросту добавили еще четыре цилиндра. Рабочий объем увеличился до 6,7 л.

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Мощность мотора достигла 408 л. с., а максимальный крутящий момент оказался довольно внушительным – 625 Н∙м. Седан получился быстрым, по меркам своего времени – разгонялся до 100 км/ч за 6 с и развивал 280 км/ч.

[ + – ] Двигатель V16 объемом 6,7 л развивал 408 л. с. Фото: BMW

Однако у V16 обнаружились и недостатки. Двигатель получился слишком большим и его с трудом поместили под капот BMW 7 Series E32. Радиаторы в моторный отсек уже не влезли и их пришлось переместить в багажник (поэтому сзади появились вентиляционные отверстия).

По этой причине проект признали бесперспективным. Работы над уникальным двигателем прекратили и руководство BMW решило, что для топовой 7 Series хватит и V12.

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