Расход 1,3 л на 100 км и 4,3 с до сотни: презентована самая быстрая семерка BMW (фото)

Топовый BMW M760 променял V12 на гибридную силовую установку. Седан стал гораздо экономичнее и может проехать до 85 км на электротяге.

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Линейку BMW 7 Series 2023 пополнила спортивная заряженная версия M760e xDrive. Она поступит в продажу в Европе с 12 октября по цене от 144 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.

[ + – ] Спортивный седан стал подзаряжаемым гибридом Фото: BMW

Если ранее обозначение M760 носил вариант с двигателем V12, то теперь самым быстрым в линейке является плаг-ин гибрид. Новый BMW M760e xDrive оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой и электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 571 л. с. и 800 Н∙м.

[ + – ] В салоне установлен скошенный снизу руль Фото: BMW

Полноприводный спортивный седан BMW разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Автомобиль является самым быстрым в линейке BMW 7 Series G70, но все же несколько медленнее, чем M760 предыдущего поколения.

Впрочем, у гибрида есть другое преимущество: батарея емкостью 18,7 кВт∙ч позволяет проехать примерно 77-85 км в электрическом режиме. А комбинированный расход топлива составляет всего 1,3 л/100 км.

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Заряженная семерка BMW узнается по более агрессивному дизайну передней части, обвесу и 21-дюймовым дискам. В салоне установлен скошенный снизу руль. Как и у всех BMW 7 Series 2023, для задних пассажиров доступен огромный монитор.

[ + – ] Для задних пассажиров доступен большой монитор Фото: BMW

Примечательно, что у седана теперь есть не только гибридная, но и электрическая модификация. Ее продажи вскоре стартуют в Украине.

Также Фокус рассказывал про флагманский кроссовер BMW XM. Его предлагают исключительно в сверхмощных гибридных версиях.