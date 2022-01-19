BMW відмовляється від свого найкрутішого мотора: на прощання випустять особливу модель

Усього випустять лише 12 прощальних BMW 7 Series з V12. Седан розганяється до сотні за 3,8 с.

BMW припиняє виробництво свого флагманського двигуна V12. Нові екологічні норми унеможливлюють його подальший випуск. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

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Традиційно двигуном V12 оснащували флагманський седан BMW 7 Series у найдорожчій версії. Перша 12-циліндрова сімка BMW з'явилася в 1987 році.

[ + – ] BMW M760i Final V12 випустять тиражем із 12 екземплярів Фото: BMW

На європейському ринку продажі BMW з V12 припинилися ще наприкінці 2020 року. Донедавна двигун пропонували в Америці, Китаї та на Близькому Сході, проте тепер його продажі припиняються і там.

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Характеристики BMW M760i Final V12

Провести V12 на заслужений відпочинок вирішили, випустивши спеціальну версію BMW M760i Final V12. Загалом випустять лише 12 таких седанів вартістю 200 тис. доларів, причому придбати їх зможуть лише постійні клієнти марки.

Двигун V12 об'ємом 6,6 л доповнений двома турбінами та розвиває 609 к. с. З ним сімка BMW розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, а її максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

[ + – ] Седан розганяється до 100 км/год за 3,8 с Фото: BMW

Дизайн та комплектація БМВ 7-Серії фінальної серії

Новий BMW M760i Final V12 впізнається за особливими 20-дюймовими дисками та значками Final V12 на кузові та в салоні. В обробці салону використана особлива шкіра Full Merino та з'явилося більше лакованих вставок.

Комплектація BMW M760i Final V12 розширена та враховує панорамний дах, адаптивні лазерні світлодіодні фари й акустичну систему Bowers&Wilkins Diamond Surround Sound System.

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