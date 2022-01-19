BMW отказывается от своего самого крутого мотора: на прощание выпустят особую модель

Всего выпустят только 12 прощальных BMW 7 Series с V12. Седан разгоняется до сотни за 3,8 с.

BMW прекращает производство своего флагманского двигателя V12. Новые экологические нормы делают невозможным его дальнейший выпуск. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

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Традиционно двигателем V12 оснащали флагманский седан BMW 7 Series в самой дорогой версии. Первая 12-цилиндровая семерка BMW появилась в 1987 году.

[ + – ] BMW M760i Final V12 выпустят тиражом из 12 экземпляров Фото: BMW

На европейском рынке продажи BMW с V12 прекратились еще в конце 2020 года. До недавнего времени двигатель предлагали в Америке, Китае и на Ближнем Востоке, однако теперь его продажи прекращаются и там.

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Провести V12 на заслуженный отдых решили, выпустив особую версию BMW M760i Final V12. Всего выпустят только 12 таких седанов стоимостью 200 тыс. долларов, причем приобрести их смогут только постоянные клиенты марки.

Двигатель V12 объемом 6,6 л дополнен двумя турбинами и развивает 609 л. с. С ним семерка BMW разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

[ + – ] Седан разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с Фото: BMW

Новый BMW M760i Final V12 узнается по особым 20-дюймовым дискам и значкам Final V12 на кузове и в салоне. В отделке салона использована особая кожа Full Merino и стало больше лакированных вставок.

Комплектация BMW M760i Final V12 расширена и включает панорамную крышу, адаптивные лазерные светодиодные фары и акустическую систему Bowers&Wilkins Diamond Surround Sound System.

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