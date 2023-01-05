Битва горячих хэтчбеков: Toyota GR Corolla сравнили с Honda Civic Type R на прямой (видео)

Два непохожих друг на друга хэтчбека Honda Civic Type R и Toyota GR Corolla сразились в драг-рейсинге. Результат гонки оказался весьма неожиданным.

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Блогеры сравнили два горячих хэтчбека Honda Civic Type R и Toyota GR Corolla в гонке по прямой. Оба автомобиля показали себя с лучшей стороны. Видео с заездом опубликовали на YouTube-канале Throttle House.

Honda Civic Type R и Toyota GR Corolla хоть и выглядят прямыми конкурентами, но существенно отличаются друг от друга. Honda передает мощность только на передние колеса, в то время как Toyota использует умную систему полного привода.

Honda Civic Type R оснащается 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает мощность 315 л.с. и крутящий момент 420 Нм. Под капотом Toyota GR Corolla установлен 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 300 л.с. и крутящим моментом 370 Нм (400 Нм в версии Morizo ​​Edition).

Сперва хэтчбеки сравнили в заезде на четверть мили с места. В таких условиях Toyota GR Corolla одержал уверенную победу за счет полного привода.

После этого блогеры стартовали на хэтчбеках с ходу. Теперь полный привод Toyota GR Corolla не смог помочь одержать победу, уступив по мощности Honda Civic Type R.

Ранее Фокус сообщил, что одни из самых быстрых кроссоверов в мире сравнили в гонке по прямой.