Самые быстрые кроссоверы в мире столкнулись в гонке по прямой (видео)

Мощность каждого из трех кроссоверов превышает 600 л.с. Исход гонки решили их разница в весе и выбор шин для заезда.

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Одни из самых быстрых кроссоверов в мире сравнили в гонке по прямой. Для заезда выбрали Porsche Cayenne Turbo GT, Aston Martin DBX707 и Rivian R1S. Видео с драг-рейсингом опубликовали на YouTube-канале Hagerty.

Porsche Cayenne Turbo GT оснащается 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 631 л.с. Кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,2 секунды.

[ + – ] Porsche Cayenne Turbo GT самый легкий среди трех участников заезда Фото: Скриншот

Под капотом у Aston Martin DBX707 также расположен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 697 л.с., а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,1 секунды.

[ + – ] Aston Martin DBX707 мощнее, чем Porsche Cayenne Turbo GT, но тяжелее Фото: Скриншот

Rivian R1S — единственный электрический претендент в заезде. Он обладает мощностью 835 л.с., но гораздо тяжелее своих конкурентов.

[ + – ] Rivian R1S самый мощный и тяжелый среди троицы кроссоверов Фото: Скриншот

Блогеры отметили, что только Rivian R1S укомплектован шинами, которые предназначены как для дороги, так и бездорожья. Porsche Cayenne Turbo GT и Aston Martin DBX707 используют сверхвысокопроизводительные шины, которые подходят для езды по треку.

Это видео доказывает, что электромобили не всегда обходят авто с ДВС. В гонке по прямой бензиновые конкуренты не оставили Rivian R1S ни единого шанса на победу. Он последним пересек финишную черту.

Первым в гонке финишировал Porsche Cayenne Turbo GT, а Aston Martin DBX707 проехал отрезок вторым. По словам блогеров, все дело в выборе шин. С более подходящим комплектом резины британский кроссовер мог обойти своего конкурента.

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Самые быстрые автомобили в мире сравнили в гонке по прямой (видео)

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