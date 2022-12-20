Старый универсал Subaru бросил вызов суперкару Lamborghini на треке (видео)

Модифицированный универсал Subaru Impreza оказался достойным соперником Lamborghini Murcielago. Результат этого заезда впечатляет.

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На гоночном треке встретились легендарный суперкар Lamborghini Murcielago и старый универсал Subaru Impreza с некоторыми доработками. Видео впечатляющего заезда появилось на YouTube-канале Driven Media.

Чтобы уровнять шансы на победу, Subaru Impreza подвергся модификациям. Всего на тюнинг потратили 18 тысяч долларов.

Организаторы заезда не раскрыли все подробности о модификациях универсала. Они рассказали, что Subaru Impreza получил новое сцепление, комплект койловеров, полуслики и улучшенную тормозную систему. Двигатель после доработок стал выдавать 300 л.с. против 196 л.с. в стандартной комплектации.

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Условия для заезда были далеко не идеальными. Перед началом гонки прошел дождь, поэтому трек был мокрым. Оба автомобиля показали достойные результаты на треке, но управлять ими было не так и просто.

Первым показал себя на треке Lamborghini Murcielago. Суперкар проехал круг за 1:24,13. Subaru Impreza вела себя на треке довольно агрессивно. Универсалу удалось показать время 1:21,36.

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