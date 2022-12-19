Эксперты сравнили четыре мощных родстера в гонке по прямой (видео)

В драг-рейсинге участвовали немецкие Mercedes-AMG SL 55, Porsche 911 GTS, BMW M850i и британский Jaguar F-Type R. Заезд родстеров оказался довольно зрелищным.

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В Великобритании сравнили динамические характеристики новых мощных родстеров. Для гонки по прямой выбрали Mercedes-AMG SL 55, Porsche 911 GTS, BMW M850i и Jaguar F-Type R. Видео заезда появилось на Youtube-канале Carwow.

Эксперты провели два заезда, дистанция которых составила 1/4 и 1/2 мили. Для всех авто были установлены три критерия: два сиденья, открытая крыша и мощные двигатели.

Mercedes-AMG SL 55 оснащается 4,0-литровым твин-турбо V8, который выдает 469 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Вес родстера составляет 1950 кг.

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Под капотом Porsche 911 GTS расположен 3,0-литровый шестицилиндровый твин-турбо, который выдает 473 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 1615 кг. Это единственная модель в заезде, которая оснащается задним, а не полным приводом.

BMW M850i оснащается 4,4-литровым V8 с двумя турбинами, выдающий 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Это самая тяжелая модель в заезде, ее вес составляет 2125 кг.

В Jaguar F-Type R установлен 5,0-литровым V8, который выдает 567 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он весит 1790 кг.

В заезде на 1/4 мили Jaguar F-Type R сразу вырвался вперед. Porsche 911 GTS почти догнал победителя перед финишем.

Третье место досталось BMW M850i. Последним до финишной черты добрался Mercedes-AMG SL 55.

В заезде на 1/2 мили результаты оказались другими. На более длинной дистанции Porsche 911 GTS все же удалось одержать победу. Jaguar F-Type R немного отстал перед финишем.

Третье место снова занял BMW M850i. Mercedes-AMG SL 55 опять оказался позади.

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