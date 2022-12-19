Експерти порівняли чотири потужні родстери в перегонах по прямій (відео)

У драгрейсингу брали участь німецькі Mercedes-AMG SL 55, Porsche 911 GTS, BMW M850i та британський Jaguar F-Type R. Заїзд родстерів виявився досить видовищним.

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У Великій Британії порівняли динамічні характеристики нових потужних родстерів. Для перегонів по прямій вибрали Mercedes-AMG SL 55, Porsche 911 GTS, BMW M850i та Jaguar F-Type R. Відео заїзду з'явилося на Youtube-каналі Carwow.

Експерти провели два заїзди, дистанція яких склала 1/4 та 1/2 милі. Для всіх авто встановлено три критерії: два сидіння, відкритий дах та потужні двигуни.

Mercedes-AMG SL 55 оснащується 4,0-літровим твін-турбо V8, який видає 469 к. с. і 700 Нм крутного моменту. Вага родстера складає 1950 кг.

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Під капотом Porsche 911 GTS розташований 3,0-літровий шестициліндровий твін-турбо, який видає 473 к.с. і 570 Нм крутного моменту. Вага авто складає 1615 кг. Це єдина модель у заїзді, яка оснащується заднім, а не повним приводом.

BMW M850i оснащується 4,4-літровим V8 із двома турбінами, що видає 523 к. с. і 750 Нм крутного моменту. Це найважча модель у заїзді, її вага складає 2125 кг.

У Jaguar F-Type R встановлений 5,0-літровим V8, який видає 567 к. с. і 700 Нм крутного моменту. Він важить 1790 кг.

У заїзді на 1/4 милі Jaguar F-Type R одразу вирвався вперед. Porsche 911 GTS майже наздогнав переможця перед фінішем.

Третє місце дісталося BMW M850i. Останнім до фінішної межі дістався Mercedes-AMG SL 55.

У заїзді на 1/2 милі результати виявились іншими. На довшій дистанції Porsche 911 GTS все ж таки вдалося здобути перемогу. Jaguar F-Type R трохи відстав перед фінішем.

Третє місце знову зайняв BMW M850i. Mercedes-AMG SL 55 знову опинився позаду.

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