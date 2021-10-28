Представлений найрозкішніший і найпотужніший кабріолет Mercedes

Mercedes SL нового покоління розробили AMG. Він став чотиримісним та отримав м'який дах.

У Німеччині презентували новий Mercedes-AMG SL. Розробку родстера від початку до кінця здійснив спортивний підрозділ AMG. У продаж модель надійде з 2024 року, повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] Mercedes-AMG SL комплектують 4,0-літровими турбованими V8 Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG SL 2025 помітно підріс і тепер досягає 4 705 мм у довжину при колісній базі 2 700 мм. При цьому він легший за попередника, адже в конструкції побільшало алюмінію і магнію, а жорсткий металевий дах, що складається, замінили м'яким тканинним (він ховається всього за 15 секунд).

[ + – ] Позаду встановлено висувне антикрило Фото: Mercedes-Benz

Про приналежність Mercedes SL до сімейства AMG говорить фірмова широка решітка радіатора. Позаду з'явилося висувне антикрило.

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Новий Mercedes-AMG SL став чотиримісним, хоча задні сидіння розраховані на дітей. Родстер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей, у якого регулюється кут нахилу.

[ + – ] Сенсорний дисплей регулюється за кутом нахилу Фото: Mercedes-Benz

Родстер Mercedes спочатку запропонують тільки з 4,0-літровим турбованим V8. У версії SL55 він розвиває 470 к. с., а SL63 — 577 к. с. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 3,9 секунди, у другому — 3,6 секунди. Максимальна швидкість становить 295 та 315 км/год, відповідно. Пізніше з'явиться топова гібридна версія потужністю понад 800 к. с.

[ + – ] Модель стала чотиримісною Фото: Mercedes-Benz

Усі SL оснащені 9-ступінчастою автоматичною КПП, а за доплату вперше запропоновано повний привід. Комплектація також враховує керовані задні колеса та карбоново-керамічні гальма, а в SL63 також передбачені пневмопідвіска й активні стабілізатори.

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