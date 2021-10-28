Представлен самый роскошный и самый мощный кабриолет Mercedes

Mercedes SL нового поколения разработали в AMG. Он стал четырехместным и получил мягкую крышу.

В Германии презентовали новый Mercedes-AMG SL. Разработку родстера от начала до конца осуществило спортивное подразделение AMG. В продажу модель поступит с 2024 года, сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] Mercedes-AMG SL комплектуют 4,0-литровыми турбированными V8 Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG SL 2025 заметно подрос и теперь достигает 4705 мм в длину при колесной базе в 2700 мм. При этом он легче предшественника, ведь в конструкции стало больше алюминия и магния, а жесткую металлическую складывающуюся крышу заменили мягкой тканевой (она прячется всего за 15 секунд).

[ + – ] Сзади установлено выдвижное антикрыло Фото: Mercedes-Benz

О принадлежности Mercedes SL к семейству AMG говорит фирменная широкая решетка радиатора. Сзади появилось выдвижное антикрыло.

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Новый Mercedes-AMG SL стал четырехместным, хотя задние сиденья рассчитаны на детей. Родстер получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей, у которого регулируется угол наклона.

[ + – ] Сенсорный дисплей регулируется по углу наклона Фото: Mercedes-Benz

Родстер Mercedes на первых порах предложат только с 4,0-литровым турбированным V8. В версии SL55 он развивает 470 л. с., а в SL63 – 577 л. с. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, во втором – 3,6 с. Максимальная скорость составляет 295 и 315 км/ч, соответственно. Позже появится топовая гибридная версия мощностью свыше 800 л. с.

[ + – ] Модель стала четырехместной Фото: Mercedes-Benz

Все SL оснащены 9-ступенчатой автоматической КПП, а за доплату впервые предложен полный привод. Комплектация также включает управляемые задние колеса и карбоново-керамические тормоза, а в SL63 также предусмотрены пневмоподвеска и активные стабилизаторы.

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