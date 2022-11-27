Іграшка для дорослих: новий Porsche 911 перетворили на незвичайний артоб'єкт (фото)

Британський художник та скульптор Кріс Лаброй створив інсталяцію зі справжнім Porsche 911. Спорткар помістили в руку величезної скульптури людини у шоломі.

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Музей мистецтв Переса у Маямі презентував оригінальну артінсталяцію на міському пляжі. Її частиною став спортивний Porsche 911. Про це повідомляє сайт німецького автовиробника.

Новий Porsche 911 помістили в руку гігантської скульптури людини у гоночному шоломі. Справжнє авто виглядає як іграшкова машинка. Інсталяцію назвали Dream Big ("Велика мрія") — це натякає, що спорткар може бути втіленням дитячої мрії.

[ + – ] Інсталяція з'явилася на пляжі в Майямі Фото: Porsche

Автором інсталяції є британський художник та скульптор Кріс Лаброй. Спочатку він створив тривимірну комп'ютерну модель артоб'єкта, а потім втілив її в життя у металі та пластиці. Її демонструватимуть публіці до 3 грудня.

Кріс Лаброй недаремно вибрав саме Porsche 911 — він є шанувальником німецької марки. Раніше у його гаражі були Porsche Cayman S та GT4, а тепер він купив сучасніший Porsche 718 Cayman GTS 4.0.

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Кріс Лаброй не вперше використовує Porsche 911 у своїй творчості. У нього чимало 3D-робіт зі спорткаром, а минулого року він уперше використав справжній Porsche 996 — його кузов помістили на величезного надувного лебедя.

[ + – ] Артоб'єкт створив відомий британський художник та скульптор Кріс Лаброй Фото: Porsche

Інсталяція Dream Big — частина The Art of Dreams ("Мистецтво мрії"), яку запустили за участю Porsche. У його межах вже було презентовано роботи у Парижі, Сінгапурі та Мілані.

Раніше Фокус повідомляв, що колекціонер підняв дорогий спорткар Porsche у свою квартиру на восьмому поверсі.

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