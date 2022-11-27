Игрушка для взрослых: новый Porsche 911 превратили в необычный арт-объект (фото)

Британский художник и скульптор Крис Лаброй создал инсталляцию с настоящим Porsche 911. Спорткар поместили в руку огромной скульптуры человека в шлеме.

Related video

Музей искусств Переса в Майями презентовал оригинальную арт-инсталляцию на городском пляже. Ее частью стал спортивный Porsche 911. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Porsche 911 поместили в руку гигантской скульптуры человека в гоночном шлеме. Настоящее авто выглядит как игрушечная машинка. Инсталляцию назвали Dream Big ("Большая мечта") – это намекает, что спорткар может быть воплощением детской мечты.

[ + – ] Инсталляция появилась на пляже в Майями Фото: Porsche

Автором инсталляции является британский художник и скульптор Крис Лаброй. Сначала он создал трехмерную компьютерную модель арт-объекта, а затем воплотил ее в жизнь в металле и пластике. Ее будут демонстрировать публике до 3 декабря.

Крис Лаброй не зря выбрал именно Porsche 911 – он является поклонником немецкой марки. Ранее в его гараже были Porsche Cayman S и GT4, а теперь он купил более современный Porsche 718 Cayman GTS 4.0.

Важно

Внедорожный спорткар: презентован первый кроссовер Porsche 911 (видео)

Крис Лаброй не впервые использует Porsche 911 в своем творчестве. У него немало 3D-работ со спорткаром, а в прошлом году он впервые использовал настоящий Porsche 996 – его кузов поместили на огромного надувного лебедя.

[ + – ] Арт-объект создал известный британский художник и скульптор Крис Лаброй Фото: Porsche

Инсталляция Dream Big – часть The Art of Dreams ("Искусство мечты"), который запустили при участии Porsche. В его рамках уже были презентованы работы в Париже, Сингапуре и Милане.

Ранее Фокус сообщал, что коллекционер поднял дорогой спорткар Porsche в свою квартиру на восьмом этаже.

Также мы писали, что блогер поджег суперкар Lamborghini ради лайков в Instagram.