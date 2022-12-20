Старий універсал Subaru кинув виклик суперкару Lamborghini на треку (відео)

Модифікований універсал Subaru Impreza виявився гідним суперником Lamborghini Murcielago. Результат цього заїзду вражає.

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На гоночному треку зустрілися легендарний суперкар Lamborghini Murcielago та старий універсал Subaru Impreza з деякими доробками. Відео вражаючого заїзду з'явилося на каналі YouTube Driven Media.

Щоб вирівняти шанси на перемогу, Subaru Impreza зазнав модифікацій. Загалом на тюнінг витратили 18 тисяч доларів.

Організатори заїзду не розкрили всі подробиці про модифікації універсала. Вони розповіли, що Subaru Impreza отримав нове зчеплення, комплект койловерів, напівсліки та покращену гальмівну систему. Двигун після доопрацювань став видавати 300 к.с. проти 196 к.с. у стандартній комплектації.

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Умови для заїзду були не ідеальними. Перед початком перегонів пройшов дощ, тож трек був мокрим. Обидва автомобілі показали гідні результати на треку, але керувати ними було не так просто.

Першим показав себе на треку Lamborghini Murcielago. Суперкар проїхав коло за 1:24,13. Subaru Impreza поводилася на треку досить агресивно. Універсалу вдалося показати час 1:21,36.

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