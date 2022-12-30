Найшвидші кросовери у світі зіткнулися в гонці по прямій (відео)

Потужність кожного з трьох кросоверів перевищує 600 к. с. Результат гонки вирішили їх різниця у вазі та вибір шин для заїзду.

Related video

Одні з найшвидших кросоверів у світі порівняли у гонці по прямій. Для заїзду вибрали Porsche Cayenne Turbo GT, Aston Martin DBX707 та Rivian R1S. Відео із драгрейсингом опублікували на YouTube-каналі Hagerty.

Porsche Cayenne Turbo GT оснащується 4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 631 к. с. Кросовер розганяється від 0 до 100 км/год лише за 3,2 секунди.

[ + – ] Porsche Cayenne Turbo GT найлегший серед трьох учасників заїзду Фото: Скриншот

Під капотом Aston Martin DBX707 також розташований 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом. Його потужність складає 697 к. с., а розгін від 0 до 100 км/год займає 3,1 секунди.

[ + – ] Aston Martin DBX707 потужніший, ніж Porsche Cayenne Turbo GT, але важчий Фото: Скриншот

Rivian R1S — єдиний електричний претендент у заїзді. Він має потужність 835 к. с., але набагато важчий за своїх конкурентів.

[ + – ] Rivian R1S найпотужніший і найважчий серед трійки кросоверів Фото: Скриншот

Блогери зазначили, що лише Rivian R1S укомплектований шинами, які призначені як для дороги, так і для бездоріжжя. Porsche Cayenne Turbo GT та Aston Martin DBX707 використовують надвисокопродуктивні шини, які підходять для їзди по треку.

Це відео доводить, що електромобілі не завжди обходять авто з ДВЗ. У гонці по прямій бензинові конкуренти не залишили Rivian R1S жодного шансу на перемогу. Він останнім перетнув фінішну межу.

Першим у гонці фінішував Porsche Cayenne Turbo GT, а Aston Martin DBX707 проїхав другий відрізок. За словами блогерів, уся справа у виборі шин. З більш відповідним комплектом гуми британський кросовер міг обігнати свого конкурента.

Важливо

Найшвидші автомобілі у світі порівняли у гонці по прямій (відео)

Наприкінці ролика Porsche Cayenne Turbo GT порівняли із суперкаром Maserati MC20. Цей заїзд виявився не менш разючим.

Раніше Фокус розповів, що універсал Subaru Impreza брав участь із суперкаром Lamborghini у гонці на треку.