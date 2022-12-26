Найшвидші автомобілі у світі порівняли у гонці по прямій (відео)

Один із найпотужніших електромобілів на планеті Lucid Air Sapphire кинув виклик своєму конкуренту Tesla Model S Plaid та гіперкару Bugatti Chiron Pur Sport. Результати цього драг-рейсингу виявилися несподіваними.

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Ентузіасти влаштували одні з найбільш видовищних перегонів по прямій у світі. Для заїзду вони вибрали електромобілі Lucid Air Sapphire та Tesla Model S Plaid, а також гіперкар Bugatti Chiron Pur Sport. Відео драг-рейсингу опублікували на YouTube-каналі Hagerty.

Найшвидша версія Tesla Model S Plaid має потужність 1 020 к. с. Lucid Air Sapphire був створений для конкуренції з цим електромобілем. Його електромотори видають 1 200 к. с. Протистояв електрокарам неймовірний гіперкар Bugatti Chiron Pur Sport із потужністю 1 479 к. с.

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Результати заїзду виявилися несподіваними. Спочатку здавалося, що електромобілі не залишать Bugatti жодного шансу на перемогу. Проте він зміг посісти почесне друге місце.

На першому місці розташувався Lucid Air Sapphire. Електромобіль лідирував увесь заїзд. Останнім до фінішу дістався Tesla Model S Plaid. Електрокар бився з Lucid Air Sapphire за лідерство, але перед фінішною рисою його випередив Bugatti Chiron Pur Sport.

Пізніше ентузіасти вирішили ускладнити завдання Lucid Air Sapphire. Вони зіштовхнули електромобіль з одним із найшвидших мотоциклів у світі — Ducati Panigale V4 SP2. Зрештою електрокар зміг упоратися і з ним.

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