Битва гарячих хетчбеків: Toyota GR Corolla порівняли з Honda Civic Type R на прямій (відео)

Два несхожі один на одного хетчбеки Honda Civic Type R і Toyota GR Corolla воювали в дрег-рейсінгу. Результат перегонів виявився дуже несподіваним.

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Блогери порівняли два гарячі хетчбеки Honda Civic Type R і Toyota GR Corolla в гонці по прямій. Обидва автомобілі показали себе з найкращого боку. Відео із заїздом опублікували на YouTube-каналі Throttle House.

Honda Civic Type R та Toyota GR Corolla хоч і виглядають прямими конкурентами, але суттєво відрізняються один від одного. Honda передає потужність тільки на передні колеса, тоді як Toyota використовує розумну систему повного приводу.

Honda Civic Type R оснащується 2-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, що видає потужність 315 к.с. та крутний момент 420 Нм. Під капотом Toyota GR Corolla встановлений 1,6-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 300 к.с. і крутний момент 370 Нм (400 Нм у версії Morizo ​​Edition).

Спочатку хетчбеки порівняли у заїзді на чверть милі з місця. За таких умов Toyota GR Corolla здобув впевнену перемогу за рахунок повного приводу.

Після цього блогери стартували на хетчбеках з ходу. Тепер повний привід Toyota GR Corolla не зміг допомогти здобути перемогу, поступившись потужністю Honda Civic Type R.

Раніше Фокус повідомив, що одні з найшвидших кросоверів у світі порівняли у гонці прямою.