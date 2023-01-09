Самая медленная гонка в мире: трехколесные авто сравнили в заезде по прямой (видео)

Один из претендентов уверенно доминировал над конкурентами, а один из автомобилей дважды сломался сразу после старта. Эту гонку назвали "одной из самых медленных в мире".

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Гонки по прямой обычно служат полем для сравнения быстрых суперкаров или сверхмощных маслкаров, но в этот раз в драг-рейсинге сразились медленные трехколесные авто. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале CarWow.

В гонке участвовали пять трехколесных автомобиля, которые были созданы, как бюджетные транспортные средства для недолгих поездок. Теперь им пришло время показать свои динамические характеристики.

Первый претендент носит название Reliant Regal. Модель производилась в Великобритании с 1953 по 1973 год. В гонке участвовал автомобиль в кузове фургон, который развивает мощность около 40 л.с. от своего 848-кубового двигателя.

Также на стартовой решетке расположился самый маленький автомобиль в мире — Peel P50. Под капотом у него установлен крошечный 49-кубовый двигатель, который выдает мощность 4,2 л.с.

В гонке участвовал и таиландский моторикша Tuktuk. Он популярен в своей стране и больше напоминает мопед, чем автомобиль. Tuktuk оснащается 200-кубовым двигателем, мощностью 4 л.с.

За таиландским моторикшей на стартовой решетке расположился Piaggio Ape. Это трехколесный трицикл, который может оказаться самым медленным из участников гонки.

Последним претендентом является BMW Isetta, которая была создана для выхода баварской марки из кризиса в 50-х. Он оснащается 250-кубовым двигателем на 11 л.с.

В первом заезде Reliant Regal уверенно вырвался вперед. Peel P50 сломался практически сразу после старта гонки. Моторикша Tuktuk смогла добраться до финиша второй, а BMW Isetta занял третье место. Четверым финишировал Piaggio Ape.

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Второй заезд повторил результаты предыдущего. В лидерах по-прежнему Reliant Regal, а Peel P50 снова не доехал до финиша.

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