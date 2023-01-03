BMW M850i бросил вызов Lexus LC 500 и Dodge Challenger SRT Hellcat на прямой (видео)

Блогеры сравнили три популярных спорткара с V8 в заезде по прямой. Один из трех претендентов одержал безоговорочную победу, с легкостью одолев соперников.

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Блогеры сравнили три мощных купе с V8 в гонке по прямой. BMW M850i ​​xDrive бросил вызов Lexus LC 500 и Dodge Challenger SRT Hellcat. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

BMW M850i оснащается 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает мощность 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Спорткар весом 2031 кг разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Его стоимость составляет 102 500 долларов.

Роскошное купе Lexus LC 500 оснащается 5,0-литровым атмосферным двигателем V8, который выдает мощность 477 л.с. и 540 Нм крутящего момента. При весе 1983 кг авто разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды. Цена авто — 94 600 долларов.

Американский маслкар Dodge Challenger SRT Hellcat оснащается 6,2-литровым компрессорным двигателем V8, который выдает безумную мощность 727 л.с. и 889 Нм крутящего момента. Он весит 2012 к, а разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды. Стоимость авто составляет 72 430 долларов.

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Во время первой попытки BMW M850i сразу оторвался от конкурентов. Шины смогли поймать зацеп благодаря фирменной системе полного привода xDrive. Остальные авто оснащаются исключительно задним приводом.

Во время второго заезда BMW M850i снова одержал победу. Dodge Challenger SRT Hellcat стартовал хуже всех из-за пробуксовки, но смог опередить Lexus LC 500, который финишировал последним.

При старте с 50 км/ч ситуация не изменилась. BMW в очередной раз финишировал первым, оставив позади Dodge и Lexus.

По словам блогеров, результат гонки определило наличие у BMW M850i полного привода. Без системы ​​xDrive спорткар, вероятнее всего, проиграл бы более мощному Dodge Challenger SRT Hellcat.

Ранее Фокус сообщил, что одни из самых быстрых кроссоверов в мире сравнили в гонке по прямой.