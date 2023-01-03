BMW M850i кинув виклик Lexus LC 500 та Dodge Challenger SRT Hellcat на прямій (відео)

Блогери порівняли три популярні спорткари з V8 у заїзді по прямій. Один із трьох претендентів здобув беззаперечну перемогу, з легкістю здолавши суперників.

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Блогери порівняли три потужні купе з V8 у перегонах по прямій. BMW M850i ​​xDrive кинув виклик Lexus LC 500 та Dodge Challenger SRT Hellcat. Відео заїзду опублікували на YouTube-каналі Sam CarLegion.

BMW M850i оснащується 4,4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, що видає потужність 530 к. с. і 750 Нм крутного моменту. Спорткар вагою 2031 кг розганяється від 0 до 100 км/год лише за 3,6 секунди. Його вартість складає 102 500 доларів.

Розкішне купе Lexus LC 500 оснащується 5,0-літровим атмосферним двигуном V8, що видає потужність 477 к. с. і 540 Нм крутного моменту. З вагою 1983 кг авто розганяється до 100 км/год за 4,4 секунди. Ціна авто — 94 600 доларів.

Американський маслкар Dodge Challenger SRT Hellcat оснащується 6,2-літровим компресорним двигуном V8, який видає шалену потужність 727 к. с. і 889 Нм крутного моменту. Він важить 2012 кг, а розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди. Вартість авто становить 72 430 доларів.

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Під час першої спроби BMW M850i одразу відірвався від конкурентів. Шини змогли зловити зачіп завдяки фірмовій системі повного приводу xDrive. Інші авто оснащуються лише заднім приводом.

Під час другого заїзду BMW M850i знову переміг. Dodge Challenger SRT Hellcat стартував найгірше через пробуксування, але зміг випередити Lexus LC 500, який фінішував останнім.

За старту з 50 км/год ситуація не змінилася. BMW в черговий раз фінішував першим, залишивши позаду Dodge та Lexus.

За словами блогерів, результат гонки визначив наявність у BMW M850i ​​повного приводу. Без системи xDrive спорткар, найімовірніше, програв би потужнішому Dodge Challenger SRT Hellcat.

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