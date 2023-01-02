BMW проти Audi, Tesla та Kia: популярні електромобілі порівняли у заїзді по прямій (відео)

Блогери влаштували заїзд із Tesla Model 3 Performance, Kia EV6 GT, BMW iX M60, Audi RS e-tron GT та Tesla Model X Performance. Перегони виявилися цікавими, а результат непередбачуваним.

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Ентузіасти порівняли популярні електромобілі у заїзді по прямій. Вони відрізняються не лише ціною, а й характеристиками. Відео з перегонами опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Електромобілі мають відмінний розгін, тому за їх змаганням цікаво стежити. Для перегонів вибрали Tesla Model 3 Performance, Kia EV6 GT, BMW iX M60, Audi RS e-tron GT та Tesla Model X Performance.

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Найдешевшим претендентом є Tesla Model 3 Performance із 460-сильним електромотором. Його перевершує Kia EV6 GT з потужністю 585 л.

BMW iX M60 оснащується двома електромоторами на 619 л. Його вага складає 2584 кг, що робить його найважчим учасником заїзду.

Заряджений Audi RS e-tron GT має потужність 646 л. Це єдиний седан у заїзді.

Tesla Model X Performance є найбільшим і найпотужнішим учасником перегонів. Його електромотори забезпечують потужність 778 л.

На початку першого заїзду Audi RS e-tron GT та Tesla Model 3 Performance впевнено вирвалися вперед. Найгірше розганявся важкий BMW iX M60.

Першим фінішну межу перетнув Audi RS e-tron GT, а Tesla Model 3 Performance посів друге місце, лише трохи обігнавши Kia EV6 GT. Четверте місце посів Tesla Model X Performance. До фінішу останнім дістався BMW iX M60.

У другому заїзді позиції збереглися, окрім останніх. BMW iX M60 все ж таки зміг обійти Tesla Model X Performance.

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