Найповільніша гонка у світі: триколісні авто порівняли в заїзді по прямій (відео)

Один із претендентів упевнено домінував над конкурентами, а один із автомобілів двічі зламався відразу після старту. Цю гонку назвали "однією з найповільніших у світі".

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Гонки по прямій зазвичай служать полем для порівняння швидких суперкарів або надпотужних маслкарів, але цього разу в драг-рейсингу воювали повільні триколісні авто. Відео заїзду опублікували на YouТube-каналі CarWow.

У гонці брали участь п'ять триколісних автомобілів, які були створені як бюджетні транспортні засоби для недовгих поїздок. Тепер їм настав час показати свої динамічні характеристики.

Перший претендент називається Reliant Regal. Модель виробляли у Великій Британії з 1953 по 1973 рік. У гонці взяв участь автомобіль у кузові фургон, який розвиває потужність близько 40 к.с. від свого 848-кубового двигуна.

Також на стартовій решітці розташувався найменший автомобіль у світі — Peel P50. Під капотом у нього встановлений крихітний 49-кубовий двигун, який видає потужність 4,2 к.с.

У гонці брав участь і таїландський моторікша Tuktuk. Він популярний у своїй країні та більше нагадує мопед, ніж автомобіль. Tuktuk оснащується 200-кубовим двигуном потужністю 4 к.с.

За таїландським моторікшею на стартовій решітці розташувався Piaggio Ape. Це триколісний трицикл, який може виявитися найповільнішим із учасників перегонів.

Останнім претендентом є BMW Isetta, яка була створена для виходу баварської марки з кризи в 50-х. Він оснащується 250-кубовим двигуном на 11 к.с.

У першому заїзді Reliant Regal упевнено вирвався вперед. Peel P50 зламався практично одразу після старту гонки. Моторікша Tuktuk змогла дістатися фінішу другою, а BMW Isetta посів третє місце. Четвертий фінішував Piaggio Ape.

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Другий заїзд повторив результати попереднього. У лідерах, як і раніше, Reliant Regal, а Peel P50 знову не доїхав до фінішу.

Раніше Фокус розповів, що блогери порівняли BMW M850i ​​xDrive, Lexus LC 500 і Dodge Challenger SRT Hellcat у гонці по прямій.