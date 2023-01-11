Спорткар Nissan Z сразился с Dodge Challenger в гонке по прямой (видео)

Nissan Z оснащается турбированным двигателем V6, а под капотом Dodge Challenger 392 Widebody Scatpack Shaker расположен огромный атмосферный V8. Спорткары показали себя с лучшей стороны в этой зрелищной гонке.

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Блогеры сравнили в заезде по прямой новейший японский спорткар Nissan Z и маслкар Dodge Challenger 392 Widebody Scatpack Shaker. Оба автомобиля оснащаются задним приводом, но совершенно разные в своем подходе. Видео гонки опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Dodge Challenger третьего поколения выпускается с 2008 года. Он использует уже устаревшую платформу LX, которая была слегка обновлена в 2014 году.

Оба авто заднеприводные и оснащены автоматическими коробками передач с гидротрансформатором. На этом их схожесть заканчивается.

В Dodge Challenger 392 Widebody Scatpack Shaker установлен атмосферный 6,4-литровый двигатель V8 HEMI, который выдает мощность 485 л.с. и 644 Нм крутящего момента. Удержать мощный маслкар помогают широкие задние шины 305/35, обутые на 20-дюймовые диски.

Nissan Z оснащается 3,0-литровым турбированным двигателем V6, который выдает мощность 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Блогеры устроили несколько заездов, чтобы показать возможности спорткаров. В первых двух гонках автомобили стартовали с места, а затем — на скорости 50 км/ч.

Nissan Z хоть и трогается с места достаточно хорошо, он уступает Dodge Challenger в мощности. В итоге американский маслкар удержал победу.

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В остальных заездах ситуация не изменилась. Японскому спорткару не хватает мощности, чтобы ехать на равных с Dodge Challenger.

Ранее Фокус сообщил, что блогеры сравнили в драг-рейсинге медленные трехколесные авто.