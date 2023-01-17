Заряджений хетчбек Toyota кинув виклик Subaru WRX на прямій (відео)

Заряджені Toyota GR Yaris та Subaru WRX гідно показали себе у заїзді на прямій. Обидва авто повнопривідні й оснащені двигунами приблизно однакової потужності.

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Японські автовиробники продовжують радувати випуском заряджених спортивних моделей. Цього разу блогери порівняли Toyota GR Yaris та Subaru WRX у гонці по прямій. Відео із заїздом опублікували на YouTube-каналі CAR.

Для заїзду вибрали чорний хетчбек Toyota GR Yaris. Він оснащується 1,6-літровим трициліндровим турбодвигуном потужністю 266 к. с. і 360 Нм крутного моменту.

Протистояв компактному хетчбеку синій заряджений седан Subaru WRX. Під капотом у нього встановлений опозитний 2,4-літровий турбодвигун, який видає 275 к. с. потужності та 350 Нм крутного моменту.

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Обидва автомобілі оснащуються системою повного приводу. Toyota GR Yaris оснащується механічною коробкою передач, а Subaru WRX — варіатором.

Перегони проходили по непідготовленому покриттю, тому зчеплення зіграло не останню роль. Тому результат цієї битви здебільшого залежав від шин.

Обидва претенденти стартували практично однаково. Автомобілі їхали на одному рівні приблизно до 100 км/год.

Через деякий час Toyota GR Yaris вирвався вперед, залишивши за Subaru WRX. Хетчбеку вдалося це зробити завдяки своїй маленькій вазі.

Toyota GR Yaris проїхав 1/4 милі за 13,5 секунд. Subaru WRX дістався фінішу за 14,1 секунди.

Раніше Фокус розповів, що блогери порівняли у заїзді на прямій заряджені BMW M240i xDrive та Audi RS3.