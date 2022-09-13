Немає задніх сидінь і 300 сил: розкрито подробиці екстремального хетчбека Toyota

Заряджена Toyota GR Yaris стане ще потужнішою та швидшою. Хетчбек полегшать і оснастять 300-сильним турбодвигуном, що дозволить розганятися до 100 км/год лише за 4,5 с.

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Toyota GR Yaris готується до модернізації Повнопривідний заряджений хетчбек стане ще потужнішим і швидшим. Інформацію про створення нової моделі підтвердили виданню Autocar представники концерну Toyota.

[ + – ] Заряджений хетчбек зможе розганятися до 100 км/год за 4,5 с Фото: Toyota

Нова Toyota GR Yaris отримає покращену версію 1,6-літрового трициліндрового турбодвигуна. Його потужність зросте до 300 к. с. — як у старшої Toyota GR Corolla. Піковий крутний момент досягне приблизно 400 Н∙м. Для довідки: зараз у стандартній моделі цей двигун розвиває 261 к. с., а в лімітованому варіанті GRMN — 270 к. с.

[ + – ] Із салону приберуть задні сидіння Фото: Toyota

Підвищенням віддачі двигуна не обмежаться — заряджена Toyota Yaris отримає нову 6-ступінчасту механічну КПП, а за доплату вперше запропонують 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями. До того ж, хетчбек полегшать, прибравши задні сидіння.

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Після доопрацювання Toyota GR Yaris стане найшвидшим авто у В-класі — зможе розганятися до 100 км/год за 4,5 с та розвивати швидкість понад 250 км/год. Крім того, керованість покращать за рахунок переналаштування кермового управління та підвіски. Поки невідомо, коли оновлена версія з'явиться, швидше за все, її покажуть у 2023 чи 2024 році.

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