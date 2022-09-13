Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Немає задніх сидінь і 300 сил: розкрито подробиці екстремального хетчбека Toyota

Toyota GR Yaris, Toyota Yaris, нова Toyota GR Yaris, Toyota Yaris GR, заряджений хетчбек Toyota
Фото: Toyota | Toyota GR Yaris отримає 300-сильний двигун

Заряджена Toyota GR Yaris стане ще потужнішою та швидшою. Хетчбек полегшать і оснастять 300-сильним турбодвигуном, що дозволить розганятися до 100 км/год лише за 4,5 с.

Related video

Toyota GR Yaris готується до модернізації Повнопривідний заряджений хетчбек стане ще потужнішим і швидшим. Інформацію про створення нової моделі підтвердили виданню Autocar представники концерну Toyota.

Toyota GR Yaris, Toyota Yaris, нова Toyota GR Yaris, Toyota Yaris GR, заряджений хетчбек Toyota
Заряджений хетчбек зможе розганятися до 100 км/год за 4,5 с
Фото: Toyota

Нова Toyota GR Yaris отримає покращену версію 1,6-літрового трициліндрового турбодвигуна. Його потужність зросте до 300 к. с. — як у старшої Toyota GR Corolla. Піковий крутний момент досягне приблизно 400 Н∙м. Для довідки: зараз у стандартній моделі цей двигун розвиває 261 к. с., а в лімітованому варіанті GRMN — 270 к. с.

Toyota GR Yaris, Toyota Yaris, нова Toyota GR Yaris, Toyota Yaris GR, заряджений хетчбек Toyota
Із салону приберуть задні сидіння
Фото: Toyota

Підвищенням віддачі двигуна не обмежаться — заряджена Toyota Yaris отримає нову 6-ступінчасту механічну КПП, а за доплату вперше запропонують 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями. До того ж, хетчбек полегшать, прибравши задні сидіння.

Важливо
Виявлено Toyota Corolla 1969 року в ідеальному стані та з цікавою історією (фото)
Виявлено Toyota Corolla 1969 року в ідеальному стані та з цікавою історією (фото)

Після доопрацювання Toyota GR Yaris стане найшвидшим авто у В-класі — зможе розганятися до 100 км/год за 4,5 с та розвивати швидкість понад 250 км/год. Крім того, керованість покращать за рахунок переналаштування кермового управління та підвіски. Поки невідомо, коли оновлена версія з'явиться, швидше за все, її покажуть у 2023 чи 2024 році.

Раніше Фокус розповідав про надпотужний пікап Toyota Hilux. Його оснастили турбованим V12 на 563 к. с.