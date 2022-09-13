Нет задних сидений и 300 сил: раскрыты подробности самого экстремального хэтчбека Toyota
Заряженная Toyota GR Yaris станет еще мощнее и быстрее. Хэтчбек облегчат и оснастят 300-сильным турбомотором, что позволит разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 с.
Toyota GR Yaris готовится к модернизации. Полноприводной заряженный хэтчбек станет еще мощнее и быстрее. Информацию о разработке новой модели подтвердили изданию Autocar представители концерна Toyota.
Новая Toyota GR Yaris получит улучшенную версию 1,6-литрового трехцилиндрового турбомотора. Его мощность вырастет до 300 л. с. — как у старшей Toyota GR Corolla. Пиковый крутящий момент достигнет примерно 400 Н∙м. Для справки: сейчас в стандартной модели этот двигатель развивает 261 л. с., а в лимитированном варианте GRMN — 270 л. с.
Повышением отдачи двигателя не ограничатся — заряженная Toyota Yaris получит новую 6-ступенчатую механическую КПП, а за доплату впервые предложат 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. К тому же, хэтчбек облегчат, убрав задние сиденья.Важно
После доработки Toyota GR Yaris станет самым быстрым авто в В-классе — сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с и развивать скорость свыше 250 км/ч. Кроме того, управляемость улучшат за счет перенастроенных рулевого управления и подвески. Пока неизвестно, когда обновленная версия появится — скорее всего, ее покажут в 2023 или 2024 году.
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