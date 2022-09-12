Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Две турбины и свыше 500 сил: как выглядит самый невероятный пикап Toyota (видео)

toyota hilux v12, Toyota Hilux, тюнинг Toyota Hilux, пикап Toyota, пикап тойота
Сверхмощный пикап Toyota Hilux построили для горных гонок

Пикап Toyota Hilux тюнинговали и оснастили турбированным двигателем V12. В планах создателей авто — продолжить его доработку и увеличить мощность до 1000 л. с.

В ЮАР ездит очень необычный пикап Toyota Hilux. Он способен бросить вызов дорогим сверхскоростным суперкарам. Об этом сообщает сайт cars.co.za.

Смелый экстремальный тюнинг Toyota Hilux выполнили в ателье FatBoy Fab Works. Изначально спортивный пикап готовили к горной гонке Simola Hillclimb, однако даже после нее создатели авто не остановились, а продолжили его доработку.

toyota hilux v12, Toyota Hilux, тюнинг Toyota Hilux, пикап Toyota, пикап тойота
Под капотом установлен двигатель V12 с двумя турбинами

Главная изюминка Toyota Hilux Twin-Turbo (именно так назвали авто) прячется под капотом. На смену стандартному дизелю пришел бензиновый 5,0-литровый V12 от роскошного представительского седана Toyota Century.

Важно
Обнаружена Toyota Corolla 1969 года в идеальном состоянии и с интересной историей (фото)
Обнаружена Toyota Corolla 1969 года в идеальном состоянии и с интересной историей (фото)

Этот мотор в стандартном исполнении не слишком мощный для гонок — 276 л. с. Поэтому тюнеры добавили две турбины Garrett GT35. Они подняли мощность двигателя до 563 л. с., а максимальный крутящий момент — до 970 Н∙м.

Справиться с такой мощью призвана 4-ступенчатая автоматическая КПП от Toyota Supra. Также доработали подвеску и тормоза пикапа.

В перспективе мощность поднимут до 1000 л. с.

Это уже самый мощный пикап Toyota, однако проект еще не завершен. В перспективе давление наддува планируют поднять, что увеличит отдачу двигателя до 1000 л. с.

Ранее Фокус рассказывал про бронированный пикап Toyota Hilux, созданный канадскими специалистами.