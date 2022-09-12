Две турбины и свыше 500 сил: как выглядит самый невероятный пикап Toyota (видео)

Пикап Toyota Hilux тюнинговали и оснастили турбированным двигателем V12. В планах создателей авто — продолжить его доработку и увеличить мощность до 1000 л. с.

В ЮАР ездит очень необычный пикап Toyota Hilux. Он способен бросить вызов дорогим сверхскоростным суперкарам. Об этом сообщает сайт cars.co.za.

Смелый экстремальный тюнинг Toyota Hilux выполнили в ателье FatBoy Fab Works. Изначально спортивный пикап готовили к горной гонке Simola Hillclimb, однако даже после нее создатели авто не остановились, а продолжили его доработку.

[ + – ] Под капотом установлен двигатель V12 с двумя турбинами

Главная изюминка Toyota Hilux Twin-Turbo (именно так назвали авто) прячется под капотом. На смену стандартному дизелю пришел бензиновый 5,0-литровый V12 от роскошного представительского седана Toyota Century.

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Этот мотор в стандартном исполнении не слишком мощный для гонок — 276 л. с. Поэтому тюнеры добавили две турбины Garrett GT35. Они подняли мощность двигателя до 563 л. с., а максимальный крутящий момент — до 970 Н∙м.

Справиться с такой мощью призвана 4-ступенчатая автоматическая КПП от Toyota Supra. Также доработали подвеску и тормоза пикапа.

[ + – ] В перспективе мощность поднимут до 1000 л. с.

Это уже самый мощный пикап Toyota, однако проект еще не завершен. В перспективе давление наддува планируют поднять, что увеличит отдачу двигателя до 1000 л. с.

Ранее Фокус рассказывал про бронированный пикап Toyota Hilux, созданный канадскими специалистами.