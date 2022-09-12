Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Дві турбіни і понад 500 сил: як виглядає найнеймовірніший пікап Toyota (відео)

Toyota Hilux v12, Toyota Hilux, тюнінг Toyota Hilux, пікап Toyota, пікап Тойота
Надпотужний пікап Toyota Hilux збудували для гірських перегонів

Пікап Toyota Hilux тюнінгували та оснастили турбованим двигуном V12. У планах авторів авто — продовжити його доопрацювання і збільшити потужність до 1000 к. с.

У ПАР їздить надзвичайно незвичайний пікап Toyota Hilux. Він здатний кинути виклик дорогим супершвидким суперкарам. Про це повідомляє сайт cars.co.za.

Сміливий екстремальний тюнінг Toyota Hilux виконали в ательє FatBoy Fab Works. Спочатку спортивний пікап готували до гірських перегонів Simola Hillclimb, проте навіть після них творці авто не зупинилися, а продовжили його доопрацювання.

Toyota Hilux v12, Toyota Hilux, тюнінг Toyota Hilux, пікап Toyota, пікап Тойота
Під капотом встановлений двигун V12 із двома турбінами.

Головна особливість Toyota Hilux Twin-Turbo (саме так назвали авто) ховається під капотом. На зміну стандартному дизелю прийшов 5,0-літровий бензиновий V12 від розкішного представницького седана Toyota Century.

Важливо
Виявлено Toyota Corolla 1969 року в ідеальному стані та з цікавою історією (фото)
Виявлено Toyota Corolla 1969 року в ідеальному стані та з цікавою історією (фото)

Цей двигун у стандартному виконанні не надто потужний для перегонів — 276 к. с. Тому тюнери додали дві турбіни Garrett GT35. Вони підняли потужність двигуна до 563 к. с., а максимальний крутний момент — до 970 Н∙м.

Упоратися з такою потужністю покликана 4-ступінчаста автоматична КПП від Toyota Supra. Також доопрацювали підвіску та гальма пікапа.

У перспективі потужність збільшать до 1000 к. с.

Це вже найпотужніший пікап Toyota, проте проєкт ще не завершено. У перспективі тиск наддуву планують підняти, що збільшить віддачу двигуна до 1000 к. с.

Раніше Фокус розповідав про броньований пікап Toyota Hilux, створений канадськими фахівцями.