Дві турбіни і понад 500 сил: як виглядає найнеймовірніший пікап Toyota (відео)

Пікап Toyota Hilux тюнінгували та оснастили турбованим двигуном V12. У планах авторів авто — продовжити його доопрацювання і збільшити потужність до 1000 к. с.

У ПАР їздить надзвичайно незвичайний пікап Toyota Hilux. Він здатний кинути виклик дорогим супершвидким суперкарам. Про це повідомляє сайт cars.co.za.

Сміливий екстремальний тюнінг Toyota Hilux виконали в ательє FatBoy Fab Works. Спочатку спортивний пікап готували до гірських перегонів Simola Hillclimb, проте навіть після них творці авто не зупинилися, а продовжили його доопрацювання.

[ + – ] Під капотом встановлений двигун V12 із двома турбінами.

Головна особливість Toyota Hilux Twin-Turbo (саме так назвали авто) ховається під капотом. На зміну стандартному дизелю прийшов 5,0-літровий бензиновий V12 від розкішного представницького седана Toyota Century.

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Цей двигун у стандартному виконанні не надто потужний для перегонів — 276 к. с. Тому тюнери додали дві турбіни Garrett GT35. Вони підняли потужність двигуна до 563 к. с., а максимальний крутний момент — до 970 Н∙м.

Упоратися з такою потужністю покликана 4-ступінчаста автоматична КПП від Toyota Supra. Також доопрацювали підвіску та гальма пікапа.

[ + – ] У перспективі потужність збільшать до 1000 к. с.

Це вже найпотужніший пікап Toyota, проте проєкт ще не завершено. У перспективі тиск наддуву планують підняти, що збільшить віддачу двигуна до 1000 к. с.

Раніше Фокус розповідав про броньований пікап Toyota Hilux, створений канадськими фахівцями.