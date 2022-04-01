Полный привод и 300 сил: представлена самая крутая и самая быстрая Toyota Corolla в истории (видео)
Toyota GR Corolla оснащена 1,6-литровым 300-сильным турбомотором и полным приводом. Ходовая и тормоза хэтчбека доработаны.
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Toyota Corolla впервые за долгие годы получила экстремальную заряженную версию. Хэтчбек получил обозначение GR, что указывает на то, что модель разработали в спортивном подразделении Gazoo Racing. Продажи модели стартуют осенью, сообщает официальный сайт Toyota.
Новая Toyota GR Corolla получила 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор от младшего хэтчбека GR Yaris. Его доработали и подняли мощность до 300 л. с., а максимальный крутящий момент – до 370 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость превышет 250 км/ч.
Хэтчбек получил полный привод, способный передавать от 40% до 70% тяги на задние колеса. Также предусмотрены самоблокирующиеся дифференциалы. Кроме того, у Toyota GR Corolla – полностью новая двухрычажная подвеска и увеличенные тормозные диски – 356 мм спереди и 297 мм сзади.Важно
Узнать заряженную Toyota Corolla 2022 можно по увеличенной решетке радиатора, агрессивному аэродинамическому обвесу и спойлеру на крыше. К тому же, крылья расширены и установлены 18-дюймовые диски, а сзади видны три широких выхлопных трубы. Для снижения веса капот и передние крылья выполнили из алюминия.
В отделке салона использована алькантара, а педали украшены металлическими накладками. Появились спортивные кресла, руль и рычаг КПП, а также новая виртуальная приборка с особой графикой.
Ранее Фокус сообщал, что Lotus представил первый в своей истории кроссовер и он электрический.