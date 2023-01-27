Компактний хетчбек Toyota Yaris продали за рекордні $140 тисяч (фото)

Невідомий покупець віддав за Toyota GRMN Yaris майже 140 тисяч доларів. Цей екземпляр відрізняється рідкісним кольором і деякими ексклюзивними опціями.

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У Японії на аукціоні продали рідкісний заряджений хетчбек Toyota GRMN Yaris. Автомобіль пішов із молотка майже за $140 тисяч. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Хот-хетч Toyota GRMN Yaris був випущений обмеженим тиражем для японського ринку в 500 екземплярів. Їх пропонували з пакетом Circuit або Rally.

Проданий на аукціоні хетчбек оснащений пакетом Circuit Package. Ця модифікація відрізняється безліччю доробок.

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Для зменшення ваги задній ряд сидінь прибрали, а замість нього встановили розпірку. Капот хетчбека виготовлений із вуглеволокна, а кількість зварних точкових швів збільшилася на 545 в порівнянні зі стандартною моделлю.

[ + – ] У Toyota GRMN Yaris позбулися другого ряду сидінь Фото: Toyota

Toyota GRMN Yaris отримав 18-дюймові ковані колісні диски BBS і збільшені гальма. Також з'явилися регульовані амортизатори Bilstein, розширені бічні крила та заднє антикрило з вуглецевого волокна. Це дозволило зменшити вагу авто на 20 кг.

[ + – ] Ззаду встановили велике антикрило з карбону Фото: Toyota

Крім цього, модифікація відрізняється й доопрацьованим 1,6-літровим трициліндровим двигуном із турбонаддувом. Він видає стандартні 268 к.с., але крутний момент збільшився з 370 Нм до 390 Нм. Ще одними доробками стали шестиступінчаста механічна коробка передач із ближчим передатним числом і механічні диференціали, що самоблокуються, спереду й позаду.

Неназваний покупець заплатив за свій Toyota GRMN Yaris Circuit Package 18 165 000 єн (139 497 доларів). Хетчбек пофарбований у матовий сірий колір, який обмежений лише 50 екземплярами. Пробіг авто становить лише 66 км.

Раніше Фокус повідомив, що блогери порівняли Toyota GR Yaris і Subaru WRX у гонці по прямій.