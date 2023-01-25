Улучшенная легенда: Toyota готовит новый внедорожник Land Cruiser 70 (фото)

Toyota Land Cruiser 70 с минимальными изменениями выпускают с 1984 года. Культовый рамный внедорожник до сих пор пользуется спросом.

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Классический Toyota Land Cruiser 70 готовят к очередной модернизации. Обновленную модель-долгожитель должны презентовать осенью. Об этом сообщает сайт BestCarWeb.

Новый Toyota Land Cruiser 70 не слишком изменится внешне. Внедорожник сохранит характерный угловатый дизайн, но получит черты юбилейной лимитированной версии 70th Anniversary, которую продавали в Австралии. Это значит, что установят новые круглые фары, более выпуклый капот, 16-дюймовые внедорожные шины и пластиковые расширители арок.

[ + – ] Внедорожник новый 2,8-литровый турбодизель Фото: Toyota

В салоне Toyota Land Cruiser 70 установят руль от пикапа Hilux и несколько улучшат отделку. Кроме того, стандартным станет 6,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

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Главное новшество Land Cruiser 70 2024 прячется под его капотом. На смену 4,5-литровому дизельному V8 придет 2,8-литровый двигатель от Toyota Land Cruiser Prado. Мощность останется на прежнем уровне (204 л. с.), но зато у нового мотора больший крутящий момент – 500 Нм.

[ + – ] В салоне улучшат отделку и заменят руль Фото: Toyota

Кроме того, в линейку вернется автомат – 6-ступенчатую АКПП также позаимствуют у Prado. За доплату будет доступна блокировка заднего дифференциала.

Напомним, что Toyota Land Cruiser 70 с минимальными изменениями выпускают с 1984 года. Рамный внедорожник до сих пор пользуется спросом благодаря своей надежности. Чаще всего его покупают армия и специальные службы.

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