Покращена легенда: Toyota готує новий позашляховик Land Cruiser 70 (фото)

Toyota Land Cruiser 70 із мінімальними змінами випускають із 1984 року. Культовий рамний позашляховик досі має попит.

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Класичний Toyota Land Cruiser 70 готують до чергової модернізації. Оновлену модель-довгожительку мають презентувати восени. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.

Новий Toyota Land Cruiser 70 не надто зміниться зовні. Позашляховик збереже характерний незграбний дизайн, але набуде рис ювілейної лімітованої версії 70th Anniversary, яку продавали в Австралії. Це означає, що встановлять нові круглі фари, опукліший капот, 16-дюймові позашляхові шини та пластикові розширювачі арок.

[ + – ] Позашляховик новий 2,8-літровий турбодизель Фото: Toyota

У салоні Toyota Land Cruiser 70 встановлять кермо від пікапа Hilux і дещо покращать оздоблення. Крім того, стандартним стане 6,1-дюймовий сенсорний монітор мультимедійної системи.

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Головне нововведення Land Cruiser 70 2024 ховається під його капотом. На зміну 4,5-літровому дизельному V8 прийде 2,8-літровий двигун Toyota Land Cruiser Prado. Потужність залишиться на колишньому рівні (204 к. с.), зате у нового мотора більший крутний момент — 500 Нм.

[ + – ] У салоні покращать обробку та замінять кермо Фото: Toyota

Крім того, в лінійку повернеться автомат — 6-ступінчасту АКПП також запозичить у Prado. За доплату буде доступне блокування заднього диференціала.

Toyota Land Cruiser 70 з мінімальними змінами випускають з 1984 року. Рамний позашляховик досі має попит завдяки своїй надійності. Найчастіше його купують армія та спеціальні служби.

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