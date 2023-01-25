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Новий пікап Toyota на базі Land Cruiser розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: Motor1.com | Toyota Tacoma стане яскравішою на вигляд

Toyota Tacoma стане виразнішою на вигляд і буде побудована на новій платформі. Вперше у лінійці моделі з'явиться гібридна версія.

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В інтернет потрапили патентні зображення Toyota Tacoma четвертого покоління. Середньорозмірний пікап мають презентувати у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Зображення Toyota Tacoma 2024 є офіційними. Їх надали до патентного бюро Бразилії, проте хтось із його співробітників вирішив викласти їх у мережу.

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Пікап збудують на платформі Toyota Land Cruiser
Фото: Motor1.com

Нова Toyota Tacoma зазнає серйозних змін. Її побудують на сучасній рамній платформі TNGA-F — як старший пікап Toyota Tundra та позашляховик Land Cruiser 300.

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Дизайн витриманий у дусі Tundra — з вираженими розширеними крилами, решіткою радіатора у вигляді сот та розкосими діодними фарами. На зображеннях показано чотиридверну версію, але дводверний варіант також залишиться в лінійці.

Toyota Tacoma, Toyota Tacoma 2024, нова Toyota Tacoma, пікап Toyota Fullscreen
У лінійці моделі вперше з'явиться гібрид
Фото: Motor1.com

Пікап Toyota Tacoma 2024 отримає збільшення в потужності. Початкова версія отримає 2,4-літровий бензиновий турбомотор на 265 к. с. від Toyota Highlander.

Окрім того, вперше з'явиться гібридна модифікація. Вона збереже 2,4-літрову турбочетвірку, але її доповнять електромотором. Віддача становитиме в районі 340-370 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Hilux та Land Cruiser отримали електричні версії. Їхнє виробництво стартує цього року.