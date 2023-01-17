В Україні охорону кордону розпочали мобільні РСЗВ на шасі пікапів Toyota (відео)

В основі РСЗВ лежать авіаційні пускові установки ракет С-5. Наведення здійснюється за допомогою мінометного прицілу, а для керування передбачено спеціальний пульт.

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У Сумській області на бойове чергування вийшли саморобні легкі РСЗВ. Вони встановлені на пікапах, які патрулюють державний кордон. Про це йдеться у сюжеті ТРК Відікон.

Дві такі мобільні РСЗВ самостійно розробили та побудували бійці Оперативно-тактичного угруповання "Суми". Їх розмістили у кузові Toyota Hilux на спеціальному поворотному верстаті. Техніка використовується з липня і раніше вже виявила себе у Харківській області.

В основі РСЗВ лежать дві пускові установки УБ-16-57, кожна з яких розрахована на 16 некерованих ракет С-5 калібром 57 мм. Вони використовуються у бойових літаках та гелікоптерах і на складах їх збереглася достатня кількість.

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Така система залпового вогню може за півтори хвилини випустити 32 ракети. Її час розгортання та згортання складає всього 4 хвилини. Дальність польоту ракет становить понад 5 км. У РСЗВ велика зона ураження, а кумулятивна бойова частина ракет пробиває броню завтовшки до 150 мм.

РСЗВ обслуговує екіпаж із трьох осіб. Наведення здійснюється за допомогою мінометного прицілу, а для запуску передбачено пульт дистанційного керування.

Це не перша саморобна РСЗВ на озброєнні захисників України. Деякі подібні системи оснащені потужнішими ракетами більшого калібру.

Також Фокус повідомляв, що в Україні налагодили випуск легких броньованих вантажівок для армії із дуже нестандартною конструкцією.