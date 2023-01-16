Американці показали екстремальний електричний пікап за $20 000 (фото)

Електропікап Cenntro TeeMak запропонують у версіях вантажопідйомністю 360 та 1000 кг. Поряд із стандартною моделлю буде доступний варіант підвищеної прохідності.

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Американський виробник комерційної техніки Cenntro Electric Group презентував невеликий електричний пікап TeeMak. Він надійде у продаж до кінця першого кварталу цього року і щороку випускатимуть по 1500-2000 таких авто вартістю від 20 000 до 30 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті компанії.

[ + – ] Версія Desert Beaver відрізняється збільшеним кліренсом, позашляховою рещиною та лебідкою Фото: Motor Trend

Новий Cenntro TeeMak — субкомпактний пікап, який належить до категорії ATV (баггі, мотовсюдиходи). У нього незграбний дизайн з короткими звисами кузова, а замість дверей передбачені сталеві дуги. На вибір запропонують версії вантажопідйомністю 360 та 1000 кг.

[ + – ] Розроблено версії пікапа вантажопідйомністю 360 і 1000 кг. Фото: Motor Trend

Розміри Cenntro TeeMak:

Довжина – 4010 мм

Ширина – 1600 мм

Висота – 2150 мм

Колісна база – 2500 мм

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: Motor Trend

Топова модифікація Desert Beaver підготовлена до бездоріжжя. Вона отримала посилені бампери, позашляхову гуму, лебідку та додаткову оптику на даху. Лобове скло захищене сіткою. Електромобіль доступний тільки із заднім приводом, зате у нього величезний кліренс — 457 мм.

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У топовій версії салон Cenntro TeeMak оброблений шкірою та алькантарою, а також встановлені спортивні сидіння. Показ приладів виведено на невеликий дисплей.

[ + – ] Топовий варіант отримав спортивні сидіння Фото: Motor Trend

Електричний пікап оснащений двигуном з піковою потужністю 20,4 к. с., а його максимальна швидкість обмежена на 55 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 11,5 та 15 кВт∙год: запас ходу становить 75 та 110 км, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що свій електричний пікап презентував Ram. Він стане конкурентом Tesla Cybertruck.

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