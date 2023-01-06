Ram показав інноваційного конкурента Tesla Cybertruck і Ford F-150 Lightning (відео)

Пікап Ram 1500 Revolution BEV відрізняється нестандартним дизайном і просторим салоном, що трансформується. Його оснащення включає знімний планшет у салоні й автопілот.

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У Лас-Вегасі на шоу CES презентували концепт-кар Ram 1500 Revolution BEV. Він є провісником першого електроприкапу марки, виробництво якого стартує у 2024 році. Подробиці моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

[ + – ] Електричний пікап стане серійним у 2024 році Фото: Stellantis

Новий Ram 1500 Revolution BEV — повнорозмірний пікап довжиною близько 6 м. Його конкурентами стануть Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Ford F-150 Lightning і Chevrolet Silverado EV.

Дизайн Ram 1500 Revolution BEV

За мірками марки електричний пікап має нетиповий вигляд — у нього обтічний м'язистий дизайн із вигнутою віконною лінією, рельєфними боковинами та великими діодними фарами. Двері виконані навстіжними, а дах — панорамний. Взули авто в 35-дюймову позашляхову гуму.

[ + – ] Попереду передбачений багажник Фото: Stellantis

Крім вантажної платформи, у пікапа передбачений передній багажник. Мало того, передня та задня стінки салону можуть складатися, а задній борт кузова висувається, що дозволяє перевозити вантажі завдовжки до 5,5 метра.

[ + – ] Пікап може перевозити вантажі завдовжки до 5,5 м Фото: Stellantis

Салон і комплектація Ram 1500 Revolution BEV

У салоні кермо приплюснуте зверху та знизу, а традиційний щиток приладів відсутній. Натомість на центральній панелі встановлені відразу два тачскрини, причому один із них є знімним планшетом. Кнопки усередині сенсорні.

[ + – ] На центральній панелі встановили відразу два сенсорні дисплеї Фото: Stellantis

Завдяки електричній установці салон Ram 1500 Revolution BEV просторіший, ніж у схожих за розмірами бензинових пікапів. Це дозволило збільшити простір другого ряду й навіть додати розкладні крісла третього ряду.

[ + – ] Салон Ram 1500 Revolution BEV просторіший, ніж у традиційних пікапів Фото: Stellantis

Пікап Ram 1500 Revolution BEV отримав електропривід передніх і задніх крісел, проєкцію на лобове скло. Є навіть інноваційний автопілот.

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Характеристики Ram 1500 Revolution BEV

Електромобіль Ram отримав два мотори та повний привід. Потужність не повідомляють, але відомо, що вона побудована на платформі STLA, розрахованій на 800-вольтні силові установки потужністю до 900 к.с.

Також архітектура STLA дозволяє установку батарей ємністю до 200 кВт∙год, тобто запас ходу може досягти 800 км. Підтримується швидка 350-кіловатна зарядка: з нею за 10 хвилин можна збільшити доступний запас ходу на 160 км.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD презентував брутальний 1100-сильний електропозашляховик.