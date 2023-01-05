BYD показав 1 100-сильного електричного суперника Hummer за $145 000 (відео)

Електрокар BYD Yangwang U8 отримав чотири мотори та повний привід. Він оснащений автопілотом і здатний розвертатися на місці.

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У Китаї презентували новий BYD Yangwang U8. Екстремальний електричний позашляховик надійде у продаж у першому півріччі нинішнього року за ціною приблизно мільйон юанів ($145 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Позашляховик коштуватиме від $145 000 Фото: BYD Auto

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Електромобіль BYD Yangwang U8 стане конкурентом електрокару Hummer, новому Rivian R1S, а також майбутнім електричним Ґелендваґену та Land Rover Defender. Рамний позашляховик більший за суперників — 5 300 мм у довжину при колісній базі 3 050 мм. Стандартними є позашляхові шини розміром 275/60 ​​R20, що дозволяють їхати зі швидкістю 120 км/год при проколі, а днище захищене від води.

[ + – ] Електрокар отримав чотири мотори загальною потужністю 1 100 к. с. Фото: BYD Auto

На BYD Yangwang U8 2023 року дебютує новий стиль корейської марки. Брутальний незграбний зовнішній вигляд розробив ексстиліст Audi Вольфганг Еггер. У позашляховика високий капот, вертикальні задні стійки та розширені крила. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими матричними фарами, а ліхтарі виконані двоповерховими.

[ + – ] BYD Yangwang U8 демонструє відмінну прохідність Фото: BYD Auto

Салон BYD Yangwang U8 ще не показали, але на шпигунських фото видно широку віртуальну панель приладів і великий тачскрін мультимедіа. Запропонують версії на 5 та 7 місць. Базова комплектація враховує камери кругового огляду, серед опцій обіцяють автопілот.

Новий BYD Yangwang U8 оснащений чотирма моторами (по одному на колесо) сумарною потужністю 1 100 к. с. Повний привід із векторизацією тяги та керовані задні колеса дозволяють позашляховику розвертатися на місці. Також передбачені режими для різних типів бездоріжжя, що забезпечують відмінну прохідність.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD також представив швидкісний суперкар, здатний розігнатися до сотні за 2 с.

Також ми писали, що BYD показали електромобіль за $16 700 із запасом ходу понад 400 км.