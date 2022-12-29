У Китаї презентували електромобіль за $16 700 із запасом ходу понад 400 км (фото)

BYD Dolphin — компактний та недорогий мінівен В-класу. Електромобіль дуже оснащений та пропонується у версіях потужністю 95 та 177 к. с.

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Представлено новий BYD Dolphin. Бюджетний китайський електромобіль пройшов модернізацію та надходить у продаж з початку наступного року за ціною від 116 800 до 136 800 юанів ($16 700 – 19 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Модель запропонована у версіях на 95 та 177 к. с. Фото: BYD Auto

BYD Dolphin – невеликий мінівен В-класу з однооб'ємним дизайном. У нього великий кут нахилу лобового скла, висока шибка і рельєфні боки.

Розміри BYD Dolphin 2023:

Довжина – 4070 мм

Ширина – 1770 мм

Висота – 1570 мм

Колісна база – 2700 мм

[ + – ] У салоні встановлений великий 12,8-дюймовий тачскрін. Фото: BYD Auto

У салоні переважають плавні форми, а кермо скошене знизу. Електрокар має компактну цифрову панель приладів і великий 12,8-дюймовий тачскрін. Центральна консоль виконана дворівневою.

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Базова комплектація BYD Dolphin 2023 розширена і тепер включає парктронік, електропривод та підігрів передніх сидінь.

[ + – ] Вартість електрокара стартує з $16 700 Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль BYD Dolphin доступний у двох версіях — на 95 і 177 к. с. Розгін до 100 км/год займає 10,9 та 7,5 с, відповідно. Обидві модифікації оснащені батареєю ємністю 44,9 кВт∙год: у початковому варіанті запас ходу становить 420 км, а потужнішому – 401 км.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD готує дорогий позашляховик за 111 000 доларів. Його запропонують у гібридній та електричній версіях.