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Авто

В Китае презентовали электромобиль за $16 700 с запасом хода свыше 400 км (фото)

BYD Dolphin, BYD Dolphin 2023, новый BYD Dolphin, электромобиль BYD, китайский электромобиль
Фото: BYD Auto | BYD Dolphin отличается однообъемным дизайном

BYD Dolphin — компактный и недорогой минивэн В-класса. Электромобиль богато оснащен и предлагается в версиях мощностью 95 и 177 л. с.

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Представлен новый BYD Dolphin. Бюджетный китайский электромобиль прошел модернизацию поступает в продажу c начала следующего года по цене от 116 800 до 136 800 юаней ($16 700 – 19 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BYD Dolphin, BYD Dolphin 2023, новый BYD Dolphin, электромобиль BYD, китайский электромобиль Fullscreen
Модель предложена в ерсиях на 95 и 177 л. с.
Фото: BYD Auto

BYD Dolphin – небольшой минивэн В-класса с однообъемным дизайном. У него большой угол наклона лобового стекла, высокая оконная линия и рельефные боковины.

Размеры BYD Dolphin 2023:

  • Длина – 4070 мм
  • Ширина – 1770 мм
  • Высота – 1570 мм
  • Колесная база – 2700 мм
BYD Dolphin, BYD Dolphin 2023, новый BYD Dolphin, электромобиль BYD, китайский электромобиль Fullscreen
В салоне установлен большой 12,8-дюймовый тачскрин
Фото: BYD Auto

В салоне преобладают плавные формы, а руль скошен снизу. У электрокара компактная цифровая панель приборов и большой 12,8-дюймовый тачскрин. Центральная консоль выполнена двухуровневой.

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Базовая комплектация BYD Dolphin 2023 расширена и теперь включает парктроник, электропривод и подогрев передних сидений.

BYD Dolphin, BYD Dolphin 2023, новый BYD Dolphin, электромобиль BYD, китайский электромобиль Fullscreen
Стоимомть электрокара стартует с $16 700
Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль BYD Dolphin доступен в двух версиях — на 95 и 177 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 10,9 и 7,5 с, соответственно. Обе модификации оснащены батареей емкостью 44,9 кВт∙ч: в начальном варианте запас хода составляет 420 км, а в более мощном – 401 км.

Ранее Фокус сообщал, что BYD готовит дорогой внедорожник за 111 000 долларов. Его предложат в гибридной и электрической версиях.