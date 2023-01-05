Китайці презентували неймовірно швидкий електричний суперкар (відео)
YangWang U9 розганяється від 0 до 100 км/год лише за 2 секунди. Його запас ходу на одному заряді може перевищити 400 км.
BYD представив повністю електричний суперкар YangWang U9 з неймовірними характеристиками. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2 секунди. Подробиці про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.
YangWang U9 оснащений передовою системою живлення Yisifang. З нею запас ходу суперкара може перевищити 400 км на одному заряді.
Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 2 секунди. Потужність силової установки поки що тримають у секреті.
У YangWang зазначили, що суперкар використовує мову дизайну під назвою "Брама часу та простору". Він побудований не лише з орієнтиром на швидкість, а й на безпеку та комфорт. У BYD розробили безпечну та легку конструкцію кузова.Важливо
Ціна на YangWang U9 не оголошена, але в компанії зазначили, що суперкар буде дорогим. Його вартість може перевищити 145 тисяч доларів.
Раніше Фокус писав, що BYD представив сімейний кросовер Frigate 07 з витратою палива менше ніж 5 л на 100 км і розгоном до сотні за 4,7 секунди.
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