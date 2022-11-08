Витрата менше 5 л на 100 км та 4,7 с до сотні: BYD показав новий сімейний кросовер (фото)

Середньорозмірний кросовер BYD Frigate 07 запропонують виключно в гібридних версіях. Топова модифікація здатна проїхати 200 км в електричному режимі.

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Опубліковано офіційні фото BYD Frigate 07. Гібридний сімейний кросовер надійде у продаж у Китаї з грудня за ціною від 31 до 46 тисяч доларів, а пізніше має з'явитися і в Європі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті BYD Auto.

[ + – ] Ціна BYD Frigate стартує з $31 000 Фото: BYD Auto

Новий BYD Frigate 07 — п'ятимісний кросовер розміром із Hyundai Santa Fe. Він досягає 4 820 мм завдовжки, 1 920 мм завширшки і 1 750 мм заввишки при колісній базі 2 820 мм.

Кросовер BYD відрізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом і високою віконною лінією. Широка решітка радіатора доповнена підсвічуванням і поєднується з тоненькими світлодіодними фарами, а дверні ручки зроблені висувними. Базовими є 19-дюймові диски.

[ + – ] Кросовер запропонований лише в гібридних версіях Фото: BYD Auto

В обробці салону поєднуються шкіра та замша. BYD Frigate 07 отримав віртуальну панель приладів і сенсорний дисплей, що обертається, з діагоналлю 15,6 дюймів. Спортивні передні крісла розділені найвищим центральним тунелем.

[ + – ] Сенсорний дисплей мультимедіа може обертатися Фото: BYD Auto

Комплектація BYD Frigate 07 враховує панорамний дах, електропривід передніх крісел, технологію активного шумозаглушення та адаптивний круїз-контроль.

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Китайський кросовер запропонують у двох версіях. У передньопривідному варіанті бензинова 1,5-літрова турбочетвірка й електромотор розвивають 204 к. с. До 100 км кросовер може проїхати в електричному режимі.

[ + – ] Спортивні крісла обшиті шкірою та замшею Фото: BYD Auto

У повнопривідній модифікації електромоторів два та потужність досягає 401 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,7 с. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Запас ходу на електротязі становить 200 км, а витрата палива становитиме приблизно 4-4,5 л/100 км.

Раніше Фокус розповідав, що недорогий сімейний гібрид готує концерн General Motors.