Расход менее 5 л на 100 км и 4,7 с до сотни: BYD показал новый семейный кроссовер (фото)

Среднеразмерный кроссовер BYD Frigate 07 предложат исключительно в гибридных версиях. Топовая модификация способна проехать 200 км в электрическом режиме.

Related video

Опубликованы официальные фото BYD Frigate 07. Гибридный семейный кроссовер поступит в продажу в Китае с декабря по цене от 31 до 46 тысяч долларов, а позже должен появиться и в Европе. Подробности авто раскрыли на официальном сайте BYD Auto.

[ + – ] Цена BYD Frigate стартует с $31 000 Фото: BYD Auto

Новый BYD Frigate 07 – пятиместный кроссовер размером с Hyundai Santa Fe. Он достигает 4820 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1750 мм в высоту при колесной базе в 2820 мм.

Кроссовер BYD отличается обтекаемым дизайном с изогнутой крышей и высокой оконной линией. Широкая решетка радиатора дополнена подсветкой и сочетается с тоненькими светодиодными фарами, а дверные ручки выполнены выдвижными. Базовыми являются 19-дюймовые диски.

[ + – ] Кроссовер предложен только в гибридных версиях Фото: BYD Auto

В отделке салона сочетаются кожа и замша. BYD Frigate 07 получил виртуальную панель приборов и вращающийся сенсорный дисплей с диагональю 15,6 дюйма. Спортивные передние кресла разделены высоким центральным тоннелем.

[ + – ] Сенсорный дисплей мультимедиа может вращаться Фото: BYD Auto

Комплектация BYD Frigate 07 включает панорамную крышу, электропривод передних кресел, технологию активного шумоподавления и адаптивный круиз-контроль.

Важно

Новый китайский электромобиль удивил экспертов в европейских краш-тестах (видео)

Китайский кроссовер предложат в двух версиях. В переднеприводном варианте бензиновая 1,5-литровая турбочетверка и электромотор развивают 204 л. с. До 100 км кроссовер может проехать в электрическом режиме.

[ + – ] Спортивные кресла обшиты кожей и замшей Фото: BYD Auto

В полноприводной модификации электромоторов два и мощность достигает 401 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Запас хода на электротяге составляет 200 км, а расход топлива составит около 4-4,5 л/100 км.

Ранее Фокус рассказывал, что недорогой семейный гибрид готовит и концерн General Motors.