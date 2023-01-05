Китайцы презентовали невероятно быстрый электрический суперкар (видео)

YangWang U9 разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды. Его запас хода на одном заряде может превысить 400 км.

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BYD представил полностью электрический суперкар YangWang U9 с невероятными характеристиками. Он способен разгонятся от 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды. Подробности о новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

YangWang U9 оснащен передовой системой питания Yisifang. С ней запас хода суперкара может превысить 400 км на одном заряде.

Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2 секунды. Мощность силовой установки пока держат в секрете.

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В YangWang отметили, что суперкар использует язык дизайна под названием "Врата времени и пространства". Он построен не только с ориентиром на скорость, но и на безопасность и комфорт. В BYD разработали безопасную и легкую конструкцию кузова.

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Цена на YangWang U9 не объявлена, но в компании отметили, что суперкар будет дорогим. Его стоимость может превысить 145 тысяч долларов.

Ранее Фокус писал, что BYD представил семейный кроссовер Frigate 07 с расходом топлива менее 5 л на 100 км и разгоном до сотни за 4,7 секунды.

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