BYD показал 1100-сильного соперника электрического Hummer за $145 000 (видео)

Электрокар BYD Yangwang U8 получил четыре мотора и полный привод. Он оснащен автопилотом и способен разворачиваться на месте.

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В Китае презентовали новый BYD Yangwang U8. Экстремальный электрический внедорожник поступит в продажу в первом полугодии нынешнего года по цене примерно в миллион юаней ($145 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Внедорожник будет стоить от $145 000 Фото: BYD Auto

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Электромобиль BYD Yangwang U8 станет конкурентом электрокару Hummer, новому Rivian R1S, а также будущим электрическим Гелендвагену и Land Rover Defender. Рамный внедорожник крупнее соперников – 5300 мм в длину при колесной базе в 3050 мм. Стандартными являются внедорожные шины размером 275/60 ​​R20, позволяющие ехать со скоростью 120 км/ч при проколе, а днище защищено от воды.

[ + – ] Электрокар получил четыре мотора общей мощностью 1100 л. с. Фото: BYD Auto

На BYD Yangwang U8 2023 дебютирует новый стиль корейской марки. Брутальный угловатый внешний вид разработал экс-стилист Audi Вольфганг Эггер. У внедорожника высокий капот, вертикальные задние стойки и расширенные крылья. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими матричными фарами, а фонари выполнены "двухэтажными".

[ + – ] BYD Yangwang U8 демонстрирует отличную проходимость Фото: BYD Auto

Салон BYD Yangwang U8 еще не показали, но на шпионских фото видны широкая виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа. Предложат версии на 5 и 7 мест. Базовая комплектация включает камеры кругового обзора, а среди опций обещают автопилот.

Новый BYD Yangwang U8 оснащен четырьмя моторами (по одному на колесо) суммарной мощностью 1100 л. с. Полный привод с векторизацией тяги и управляемые задние колеса позволяют внедорожнику разворачиваться на месте. Также предусмотрены режимы для разных типов бездорожья, обеспечивающие отличную проходимость.

Ранее Фокус сообщал, что BYD также представил скоростной суперкар, способный разогнаться до сотни за 2 с.

Также мы писали, что BYD показали электромобиль за $16 700 с запасом хода свыше 400 км.